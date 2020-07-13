Ученые ЕС обещают "просчитать" лекарства будущего

В какой степени биомолекулярное моделирование может помочь в разработке методов лечения нового коронавируса и других заболеваний? Слово - директору европейского института BioExel Эрику Линдалу: "Моделирование такого рода меняет ситуацию по двум направлениям. Если говорить о сфере применения моделей сегодня, то это, конечно, прежде всего фармотрасль.

Подождем 10-20 лет и увидим, как новые поколения лекарств будут систематически создаваться с опорой на суперкомпьютеры. Еще один важный вектор - рост их производства, продажи и применения в мире. Сегодня Европа становится лидером на рынке программного обеспечения для компьютеров и суперкомпьютеров. И это отличный результат!"