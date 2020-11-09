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Бизнес

Рынки позитивно реагируют на избрание Байдена

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 Павел Барсуков
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Рынки позитивно реагируют на избрание Байдена
Авторское право  Eugene Hoshiko/Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved
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Мировые рынки максимально позитивно реагируют на новость об избрании Джо Байдена президентом США. Ростом главных индексов закрылись азиатские торговые площадки — в Гонконге на 1,18%, а в Шанхае на 1,8%. А японский Nikkei к закрытию торгов побил рекорд 29-летней давности.

Позитивнее других выглядели показатели высокотехнологичных компаний: надежда на разрешение спора между Вашингтоном и Пекином внушает оптимизм азиатским производителям.

Джексон Вонг, Amber Hill Capital:

"Гонконгский рынок уже на прошлой неделе отреагировал очень позитивно: инвесторы тогда только ожидали, что Байден выиграет. Очень многие компании оказались под давлением из-за торгового спора межу США и Китаем и под давлением самих США".

Рекордным за месяц ростом открылись биржи Старого света. Общеевропейский STOXX 600 подскочил на 1,6%, а Euronext-100 — на 1,2%.

Инвесторы надеются на оживление торговли и, как следствие, менее тяжёлые последствия депрессии из-за повторного коронавирусного локдауна.

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