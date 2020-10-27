ЕС выпускает "социальные" облигации для сохранения занятости

В Евросоюзе наступил важный этап в преодолении экономических последствий пандемии. Звоном колокольчика на Люксембургской Фондовой бирже отмечен первый листинг социальных облигаций по схеме SURE. Она направлена на предотвращение роста безработицы, вызванной закрытием предприятий, разрывом деловых связей, самоизоляцией. Всего на устойчивое финансирование краткосрочной программы занятости предполагается привлечь 17 млрд евро.

Премьер-министр Люксембурга Ксавье Беттель, подчеркнул важность новых облигаций для общества:

«Это бонды – социальные. Мы даем очень нужный социальный ответ с помощью имеющихся у нас финансовых инструментов».

Генеральный директор биржи Роберт Шарф считает, что эта мера сразу показала себя успешной и оживила деловую активность:

«Реакцию рынков можно описать только как громкие аплодисменты, когда заказы достигли поразительной суммы в 233 млрд евро. – Как рыночный профессионал я привык к большим цифрам, но это меня ошеломило».

По схеме SURE на рынках капитала будет заимствовано до 100 млрд евро, которые спасут от увольнений сотни тысяч человек. Первый выпуск состоит из двух траншей с погашением 10 млрд евро в октябре 2030 года и 7 млрд евро в 2040 году.

На данный момент 17 стран ЕС присоединились к схеме. Они получат 87,8 млрд евро, что позволит поддержать экономику и сохранить многие рабочие места.

Само слово SURE звучит для тех, кто понимает по-английски, обнадёживающе и позитивно.