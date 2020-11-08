"Переходный период" в США

Демократ Джо Байден, который, согласно прогнозам, стал избранным президентом США, готовится к началу работы своей администрации. Американские СМИ сообщают, что он собирается подписать серию указов сразу после вступления в должность главы государства 20 января и таким образом намерен отменить некоторые инициативы, ранее выдвинутые действующим хозяином Белого дома Дональдом Трампом.

Выступая в городе Уилмингтон (штат Делавэр), Байден заявил, что в ближайшее время сформирует группу экспертов, которые займутся разработкой плана по борьбе с распространением нового коронавируса, а также по смягчению последствий пандемии. "Наша работа начнется с того, чтобы взять Covid-19 под контроль. В понедельник я сформирую группу ведущих ученых и экспертов, во время переходного периода в роли советников они помогут превратить проект Байдена и Харрис в подробный план действий, который стартует 20 января 2012 года", — сказал Байден.

Дональд Трамп не признал поражения, заявив, что подсчет голосов нельзя считать завершившимся. Действующий американский лидер также подтвердил намерение обращаться в суды относительно подсчета голосов избирателей, поскольку, на его взгляд, в ходе выборов имели место многочисленные нарушения, допущенные демократами. По его словам, Байден не был официально объявлен победителем ни в одном из штатов. "Мы уверены, что эти люди — воры, выборы у нас украли", — вновь повторил Трамп в своем твитере.

Советник предвыборной кампании американского лидера Дональда Трампа Джейсон Миллер назвал не соответствующими действительности сообщения о том, что окружение президента просит признать поражение на выборах. В воскресенье Трамп во второй раз после состоявшегося голосования отправился в свой гольф-клуб в штате Вирджиния. "С каких пор СМИ стали определять победителя на выборах президента?" — написал Трамп. Его юристы готовы в ближайшие дни подать до десяти новых судебных исков.

Байден пообещал добиваться искоренения расизма в США, напомнив. что его напарница Камала Харрис станет первой темнокожей женщиной на посту вице-президент. Он призвал своих сторонников не относиться к его оппонентам как к врагам. "Сейчас настало время исцелить Америку", — отметил он.

Между тем в Вашингтоне в рамках подготовки инаугурации нового президента у здания Капитолия начали возводить трибуны.