Бывший президент-республиканец Джордж Буш поздравил Байдена с победой

Бывший президент США республиканец Джордж Буш-младший поздравил новоизбранного президента Джо Байдена с победой. В телефонном разговоре с кандидатом от демократов он сообщил, что действующий американский лидер Дональд Трамп прав в желании добиться пересчета голосов в суде, но подчеркнул, что предвыборная гонка была "в целом честной" и "результат очевиден".

"Американский народ может быть уверен в том, что эти выборы были в целом честными, их объективность будет подтверждена, и результаты очевидны", - сказал Буш.

По информации CNN, Буш также поздравил избранного вице-президента Камалу Харрис. "Хотя у нас есть политические разногласия, я знаю, что Джо Байден - хороший человек, который выиграл возможность руководить нашей страной и объединить ее, - цитирует телеканал заявление Буша. - Избранный президент подтвердил, что, хотя он баллотировался как демократ, он будет править за всех американцев. Я предложил ему то же, что и президентам (Дональду) Трампу и (Бараку) Обаме: мои молитвы за его успех и обещание помочь, чем смогу".

Джордж Буш-младший победил на президентских выборах в 2000 году, его соперником был демократ Ал Гор. С 2009 года он практически перестал заниматься политикой.

Буш - не первый республиканец, поздравивший Байдена с победой. Члены Республиканской партии разделились на тех, кто признал победу Байдена, и тех, кто поддерживает однопартийца Трампа.

Так, сенатор Митт Ромни (штат Юта) поздравил избранного президента, хотя и подчеркнул, что Трамп будет "продолжать бороться до самого конца" за результаты.

Сенатор Пэт Туми заявил, что новостные агентства были, "вероятно, правы", объявив Байдена победителем выборов, но отметил в эфире CBS, что "есть причина, по которой мы действительно ведем подсчет (голосов)".

Ранее стало изветно, что переходный консультативный совет США попросил действующего президента Дональда Трампа незамедлительно начать подготовку к передаче власти демократу Джо Байдену.

"Это была тяжелая кампания, но история полна примеров президентов, которые после таких кампаний великодушно оказывали помощь своим преемникам", - говорится в заявлении совета, которое подписали представители администраций демократов Билла Клинтона и Барака Обамы и Джорджа Буша-младшего.

В свою очередь, сенатор-республиканец Линдси Грэм, близкий соратник Трампа, выступил против СМИ, спрогнозировавших победу Байдена. В интервью Fox News он отметил, что "это оспариваемые выборы". Он призвал коллег-республиканцев отказаться от идеи, что победа Байдена - дело решенное, предупредив, что если они этого не сделают, то это создаст прецедент, который будет катастрофическим для их партии.

Голосование в США состоялось 3 ноября. Большинство голосов уже подсчитаны, однако официальные результаты обработки бюллетеней в Соединенных Штатах будут известны позднее в ноябре. На основании имеющихся данных ведущие американские СМИ объявили о победе Байдена. Сам Байден в обращении к нации уже объявил себя избранным президентом.

Однако Трамп, который переизбирался на второй срок, с этим не согласен и намерен оспорить результаты голосования в нескольких штатах.