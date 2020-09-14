Вирусы на водах

Что, если вирусы могут помочь нам улучшить наше здоровье? Европейский исследовательский проект Virus-X изучает малоизвестные или пока не известные вирусы, чтобы определить их потенциал в разработке продуктов и решений в сфере молекулярной биологии.

В Исландии в этой инициативе участвует Элисабет Эйк Гудмундсдоттир из научно-исследовательского института Матис, она - "охотница за вирусами". Мы встретились с ней в момент, когда женщина забирала образцы из геотермального источника. Элисабет рассказала: "Я собираю образцы для проекта Virus-X, чтобы изолировать вирусы, а затем извлечь их ДНК. Речь идет о вирусах, которые инфицируют бактерии, живущие в среде этого горячего источника.

С точки зрения биорисков это совсем не опасно, потому что ни сами вирусы, ни бактерии, которые они заражают, не влияют на организм человека, меня они не заразят. Но наша работа не лишена рисков, ведь мы имеем дело с очень горячей водой, а прогулки по геотермальным зонам могут быть опасными, но не с точки зрения заражения.

Вот я беру немного воды: это - новый образец, он предназначен для измерения показателя кислотности, pH. Мы выбираем место для забора проб исходя из условий, в основном мы смотрим на температуру и кислотность воды; стремимся работать со средами, где температура составляет от 60 до 90° C и где показатель кислотности более или менее нейтрален.

Основная сложность работы связана с тем, что геотермальных районах относительно мало вирусов. В горячих источниках их очень мало. Многие из наших методов работы уже проверены на других типах проб, к примеру, на образцах океанической воды. В геотермальных средах содержание вирусов в три раза меньше. Наша основная задача - выделить ДНК в достаточном количестве, это нужно для глубокого секвенирования, а затем - для клонирования".