Вокруг света с "Узелком": моряк, пропустивший пандемию, вернулся домой

Человек, пропустивший пандемию, вернулся домой: во французском порту Сен-Ке в Бретани встречали яхту шкипера Яна Кене. Больше трёх лет назад он отправился оттуда в кругосветное плавание и теперь с триумфом вернулся.

Бретонский моряк путешествовал на собственном паруснике, который он сделал в гараже: четырёхметровое судёнышко называется "Балюшон", что переводится как "Узелок" — в смысле котомка, которую носят на палке за спиной. В кораблик и правда помещается всё необходимое, но не более того.

Кене говорит, что не собирался бить никаких рекордов, а отправился в путь лишь ради собственного удовольствия. И едва вернувшись, он уже задумал новое плавание:

"Я хочу построить новый парусник — маленький, очень маленький. Я не люблю большие корабли, потому что они для "больших", серьёзных людей. А я не такой. Так что я построю новый кораблик, и отправлюсь зимовать на север Канады. Я пока ещё не знаю, как там будет, но это моя новая цель: провести зиму на крайнем севере".

Пандемия в отсутствие бретонца началась и закончилась, но всё же успела изменить его планы: изначально Кене хотел пересечь Австралию по суше, погрузив "Балюшон" на крышу автомобиля. Но из-за закрытия границ пришлось огибать континент морем.