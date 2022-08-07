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Франция

Вокруг света с "Узелком": моряк, пропустивший пандемию, вернулся домой

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Ян Кене на "Балюшоне"
Ян Кене на "Балюшоне"   -   Авторское право  DAMIEN MEYER/AFP

Человек, пропустивший пандемию, вернулся домой: во французском порту Сен-Ке в Бретани встречали яхту шкипера Яна Кене. Больше трёх лет назад он отправился оттуда в кругосветное плавание и теперь с триумфом вернулся.

Бретонский моряк путешествовал на собственном паруснике, который он сделал в гараже: четырёхметровое судёнышко называется "Балюшон", что переводится как "Узелок" — в смысле котомка, которую носят на палке за спиной. В кораблик и правда помещается всё необходимое, но не более того.

Кене говорит, что не собирался бить никаких рекордов, а отправился в путь лишь ради собственного удовольствия. И едва вернувшись, он уже задумал новое плавание:

"Я хочу построить новый парусник — маленький, очень маленький. Я не люблю большие корабли, потому что они для "больших", серьёзных людей. А я не такой. Так что я построю новый кораблик, и отправлюсь зимовать на север Канады. Я пока ещё не знаю, как там будет, но это моя новая цель: провести зиму на крайнем севере".

Пандемия в отсутствие бретонца началась и закончилась, но всё же успела изменить его планы: изначально Кене хотел пересечь Австралию по суше, погрузив "Балюшон" на крышу автомобиля. Но из-за закрытия границ пришлось огибать континент морем.