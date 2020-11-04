Лига чемпионов: возвращение Роналду и поредевший "Динамо Киев"Комментарии
Сегодня в рамках третьего тура группового турнира Лиги чемпионов лидер группы G испанская "Барселона" встретится с киевским "Динамо".
Матч находился под угрозой срыва — в Испанию из-за волны заражений коронавирусом прилетели только 13 игроков основной команды украинского клуба, при этом среди них нет ни одного вратаря. По регламенту УЕФА, встреча не может состояться при меньшем количестве футболистов.
В другом матче группы итальянский "Ювентус" в Будапеште сыграет с местным "Ференцварошем". По словам главного тренера туринцев Андреа Пирло, поражение его команды от Барселоны во втором туре пошло ей на пользу. К тому же, как уверяет наставник "Ювентуса", не стоит недооценивать сегодняшнего противника.
Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду возвращается на поле после месячного отсутствия из-за коронавируса и находится в отличной форме - в своем первом матче после карантина против "Специи" португалец оформил дубль.
В группе Е французский "Ренн" едет в гости к английскому "Челси", а испанская "Севилья" принимает российский "Краснодар".
В группе F "Зенит" попытается дома набрать очки в матче с итальянским "Лацио". В другой встрече бельгийский "Брюгге" сразится с дортмундской "Боруссией".
В группе H турецкий "Истамбул" принимает английский "Манчестер Юнайтед". А ПСЖ едет в гости к "Лейпцигу" без травмированных нападающих Килиана Мбаппе и Неймара.