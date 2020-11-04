Лига чемпионов: возвращение Роналду и поредевший "Динамо Киев"

Сегодня в рамках третьего тура группового турнира Лиги чемпионов лидер группы G испанская "Барселона" встретится с киевским "Динамо".

Матч находился под угрозой срыва — в Испанию из-за волны заражений коронавирусом прилетели только 13 игроков основной команды украинского клуба, при этом среди них нет ни одного вратаря. По регламенту УЕФА, встреча не может состояться при меньшем количестве футболистов.

Цели всегда одни и те же, не так ли? Нужно играть в хороший футбол, создавать голевые моменты. И прежде всего, выиграть все домашние матчи Лиги чемпионов. До сих пор мы неплохо справлялись, набрали шесть очков в первых двух встречах. И не хотим сворачивать с этого пути Рональд Куман главный тренер "Барселоны"

В другом матче группы итальянский "Ювентус" в Будапеште сыграет с местным "Ференцварошем". По словам главного тренера туринцев Андреа Пирло, поражение его команды от Барселоны во втором туре пошло ей на пользу. К тому же, как уверяет наставник "Ювентуса", не стоит недооценивать сегодняшнего противника.

Они показывают хороший футбол, у них есть индивидуальность. Мы видели их игры в Лиге чемпионов, и они не заслужили такого счета в мачте с "Барселоной". Они хорошо себя проявили против киевского "Динамо". Нам нужно быть осторожными с ними, они показывают хороший и быстрый футбол Андреа Пирло главный тренер "Ювентуса"

Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду возвращается на поле после месячного отсутствия из-за коронавируса и находится в отличной форме - в своем первом матче после карантина против "Специи" португалец оформил дубль.

В группе Е французский "Ренн" едет в гости к английскому "Челси", а испанская "Севилья" принимает российский "Краснодар".

В группе F "Зенит" попытается дома набрать очки в матче с итальянским "Лацио". В другой встрече бельгийский "Брюгге" сразится с дортмундской "Боруссией".

В группе H турецкий "Истамбул" принимает английский "Манчестер Юнайтед". А ПСЖ едет в гости к "Лейпцигу" без травмированных нападающих Килиана Мбаппе и Неймара.