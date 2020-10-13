Нападающий "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду заразился коронавирусом. Об этом сообщила португальская Федерация футбола. По информации организации, игрок переносит заболевание без симптомов и чувствует себя хорошо, но из-за заражения он пропустит матч 4-го тура группового этапа Лиги наций УЕФА против Швеции (14 октября).

Днем ранее Роналду опубликовал совместный снимок с игроками португальской сборной. За столом, судя по кадру, собрались около 30 человек. Как сообщает футбольная федерация, во вторник утром все игроки национальной команды сдали повторный тест на коронавирус. Результаты у всех отрицательные.

Два дня назад Роналду участвовал в матче против сборной Франции.