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Спорт

"Аякс" прорежен коронавирусом

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 Павел Барсуков
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"Аякс" прорежен коронавирусом
Авторское право  AP Photo/Peter Dejong
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Голландский футбольный клуб "Аякс" отправился на следующий матч в сокращённом составе. В заявке на встречу с датским "Мидтьюландом" в рамках Лиги чемпионов — всего 17 игроков амстердамской команды, в числе которых — лишь один вратарь. Остальных поразил коронавирус.

О вспышке болезни в рядах клуба СМИ сообщили несколько дней назад. Известно, что заразились 11 человек — как из основного, так и из молодёжного состава. Но руководство команды не разглашает их имена, в соответствии с голландским законом о защите личной информации.

Так или иначе, в заявке на матч отсутствуют, среди прочих, капитан Душан Тадич и основной голкипер Андре Онана. Его место в воротах займёт 20-летний Кьелл Схерпен.

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