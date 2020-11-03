"Аякс" прорежен коронавирусом

Голландский футбольный клуб "Аякс" отправился на следующий матч в сокращённом составе. В заявке на встречу с датским "Мидтьюландом" в рамках Лиги чемпионов — всего 17 игроков амстердамской команды, в числе которых — лишь один вратарь. Остальных поразил коронавирус.

О вспышке болезни в рядах клуба СМИ сообщили несколько дней назад. Известно, что заразились 11 человек — как из основного, так и из молодёжного состава. Но руководство команды не разглашает их имена, в соответствии с голландским законом о защите личной информации.

Так или иначе, в заявке на матч отсутствуют, среди прочих, капитан Душан Тадич и основной голкипер Андре Онана. Его место в воротах займёт 20-летний Кьелл Схерпен.