Джо Байден: через тернии к звёздам

Восхождение Джо Байдена на американский политический олимп в корне отличается от пути его сегодняшнего соперника — уверенный и стабильный рост в рядах партийного истеблишмента со скромного начала в Скрантоне, штат Пенсильвания.

Байден окончил юридическую школу Сиракузского университета в Нью-Йорке, после недолгой адвокатской практики увлекся политикой. В 30 лет он стал одним из самых молодых сенаторов после неожиданной победы в 1972 году, положив начало своей сорокалетней карьере на Капитолийском холме.

Сенатор от штата Делавэр Джо Байден. 1972 год ASSOCIATED PRESS/AP1972

Но политический триумф Байдена был омрачен страшной трагедией. Его первая жена Нелия и годовалая дочь Наоми погибли в автокатастрофе всего через несколько недель после его инаугурации в Сенате. Он даже хотел подать в отставку, чтобы посвятить себя семье, но в итоге передумал.

Джо Байден с женой Нейлией и сыновьями Хантером и Бо. Лето 1972 года AP/1972 AP

Еще одна тяжелая утрата ждала Байдена годами позже. В 2015 от рака мозга умер его старший сын Бо.

Похороны сына Байдена Бо. Июнь 2015 года Patrick Semansky/AP

После неудачной президентской гонки в 1987 году Байден снова баллотировался 20 лет спустя, но его затмил более харизматичный оппонент. Барак Обама, однако, оценил опыт своего старшего коллеги и выбрал его своим заместителем.

Барак Обама и Джо Байден. 2008 год Anonymous/AP2008

Без тени сомнения бывший вице-президент снова вступил в борьбу за место кандидата от демократической партии на выборах в 2020 году. После неуверенного старта он вырвал победу у своего главного соперника по праймериз — Берни Сандерса.

Джой Байден и Берни Сандерс. Праймериз демпартии. Март 2020 года Evan Vucci/Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved.

Байден начал активную кампанию в то время как партия все еще была расколота. Но вскоре ему пришлось отбиваться от обвинений в коррупции из лагеря Трампа из-за бизнеса его сына на Украине. Хантер Байден входил в руководство крупной украинской энергетической компании "Бурисма". предполагалось, что он мог быть причастен к отмыванию 3 млн долларов.

Джо Байден с сыном Хантером Nick Wass/AP

В глазах республиканцев центрист Байден представлялся недееспособным, заложником левых сил и, по своей сути, слабым соперником.

Трамп высмеивал предвыборные речи Байдена, сделанные в подвале его дома в Делавэре.

Я не могу предугадать, что произойдет. Перед нами заспанный человек в подвале дома, а пресса к этому спокойно относится Дональд Трамп президент США

Но Байден вышел из своего бункера в боевой форме. В напряженных теледебатах он достойно держал удар.

Стабильный и упорный против спонтанного и яркого; в любом случае американская публика уже сделала свой выбор, когда кампания достигла своего апогея.