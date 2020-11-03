Выборы в США: самый длинный день

Вторник в США - день выборов в 51-м штате, именно там назначаются коллегии выборщиков, членом которой может быть любой житель штата с условием, что ему уже исполнилось 18 лет. То, что выборы будут двухступенчатыми, решили отцы-основатели страны.

Эта статья Конституция не подвергалась ревизии.

Можно выиграть по количеству избирателей, но проиграть в одном штате по количеству выборщиков, и расклад тут же меняется.

Победитель получает все, и об этом Байден напомнил соратникам: "Время для Трампа паковать чемоданы. Возвращайся домой, Дональд. Нам надоел устроенный тобой хаос. Нам надоело жить в стране, которая разделена по расовым признакам, которая разозлена, которая ненавидит, которая все время проигрывает. У нас впереди очень много работы, и прежде всего это касается пандемии. Мы должны, мы обязаны взять распространение COVID-19 под контроль".

У каждого из претендентов есть штаты, которые могут решить судьбу их будущего президентства. У Байдена это Ржавый пояс, у Трампа - это юго-восток. Многое будет зависеть, как проголосуют в Огайо, Флориде, Северной Каролине и Пенсивальнии.

Именно там Трамп обратился к тем, кто его поддерживает: "Мы возьмем Пенсильванию, и вы знаете. что я прав. Как в прошлый раз, Пенсильвальния будет за нас. Планы Байдена запретить использовать гидроразрыв пласта для добычи сланца - смертный приговор рабочим местам, казне Пенсильвании, самим жителям штата. Не будет ничего, города опустеют, фабрики будут заброшены, он вас обречет на нищету. Вы знаете, что это такое. Вы через это прошли".

День голосования выборщиков приходится на 41-й день после дня всенародного волеизъявления, в избрании президента и вице президента участвуют 538 выборщиков.

Байдену и Трампу нужны голоса минимум 270 выборщиков, чтобы стать следующим президентом США.