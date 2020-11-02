Новый пожар в лагере мигрантов на Самосе

Новый пожар в лагере для мигрантов на греческом сотрове Самос уничтожил 15 палаток. Огонь, прежде чем перекинуться на лагерь, сначала вспыхнул в окружающей сухой растительности. Причина возникновения огня пока не установлена. Никто из жителей лагеря не пострадал.

В сентябре огонь полностью уничтожил переполненный мигрантами лагерь в районе селения Мория, после чего часть мигрантов была перевезена в континентальную Грецию и некторые другие страны Европы. Но на Самосе остаются более 4200 нелегальных мигрантов из различных стран Азии, прибывших сюда с территории Турции.