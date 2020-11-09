Канары: крупнейший миграционный кризис за полтора десятка лет

На Канарских островах говорят о крупнейшем за полтора десятка лет миграционном кризисе: только за последние двое суток там высадились более 1600 нелегалов из Африки, а всего за этот год, по дынным МВД Испании — более 11 тысяч.

Предназначенные для беженцев помещения уже переполнены, и часть мигрантов расселяют в пустующих из-за коронакризиса отелях.

Оналия Буэно Гарсия, глава муниципалитета:

"На островах уже должны были быть построены достойные центры размещения мигрантов. Ведь в жизни всё время происходят кризисы. Сейчас мы проходим через экономический кризис, миграционный кризис, и правда, к сожалению, в том, что Испания и Европа могут дать только такой ответ".

Местный профсоюз полиции просит подкреплений, жители муниципалитетов, расположенных рядом с лагерями беженцев, выходят на демонстрации.

Поток нелегалов на Канарские острова, расположенные в полутора сотнях километров от африканского побережья, заметно усилился ещё в прошлом году, когда власти Марокко заключили с Евросоюзом договор: финансовая помощь в обмен на прекращение миграции через Средиземное море.