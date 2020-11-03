Измир: четыре дня под завалами

В турецкой провинции Измир из-под обломков рухнувшего дома спасли ребёнка — четырёхлетнюю девочку. Она провела под завалами четыре дня — более 90 часов. Её голос спасатели услышали во время "часа тишины".

В Измире из-за землетрясения были полностью разрушены два десятка зданий, ещё несколько десятков серьёзно повреждены. На месте пяти из них продолжаются поисковые работы. Число жертв стихии уже превысило сто человек, пострадавших — более тысячи.

Тысячи человек лишились крова, для них в парках и на стадионах развёрнуты временные палаточные лагеря.

Землетрясение произошло в пятницу в Эгейском море. Сильнее всего пострадала турецкая провинция Измир. Серьёзные разрушения также на греческом острове Самос, где погибли два человека.