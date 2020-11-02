Ученые ЕС проверяют подлинность пряностей

Специи входят в число продуктов, обмен которыми между Востоком и Западом шел на протяжении столетий. Торговля продолжается и сегодня. Как мы можем быть уверены в качестве и подлинности поставляемых нам приправ? За ответом мы отправились в Бельгию, где в рамках Объединенного исследовательского центра трудятся специалисты по выявлению подделок.

Пряности и специи - повседневная работа Александра, он – директор профильного магазина в Ватерлоо к югу от Брюсселя. Эксперт делает ставку на высочайшее качество продукции. Александр знает о рисках подделок в этом сегменте рынка.

"Как правило, подделывают дорогие специи такие, как шафран, они буквально – на вес золота, - рассказывает хозяин магазина Le tour du monde en epices. - Дальше идут различные порошки, толченые смеси, их легко намешать самим. Вот почему мы делаем наши собственные порошки: закупаем лучшие специи и перетираем их, готовим приправы".

В Объединенном исследовательском центре подделками на рынке пищевых продуктов занимается целый отдел. Ученые анализируют образцы ввозимых в Европу специй с помощью самых современных технологий.

Один из надежных инструментов – анализ ДНК . Генетическая карта пряностей покажет, есть ли в них чужеродные биологические материалы.

Антун Ливенс, молекулярный биолог, рассказывает: "Вот вам пример с шафраном: мы обнаружили образцы, которые вообще никакого отношения к шафрану не имели. Речь там шла о сафлоре – это растение и выдавалось за шафран. Другой пример - куркума, мы видели пробу, в которой содержался толченый перец, окрашенный "под куркуму".

Охота на мошенников идет по многим направлениям с привлечением самых современных решений. Одно из важнейших – спектроскопия. Спектральный анализ не требует специальной подготовки образцов, дает быстрый ответ, что позволяет применять его на пунктах ввоза товара или прямо в магазинах.

Химик Жоне Омар уточняет: "Спектроскопия - это анализ взаимодействия света и материи пробы. Молекулы реагируют определенным образом, и мы получаем спектральный диапазон образца. Если речь идет о чистой, без примесей, пробе, то это видно в спектральной карте. Как сразу видна в ней и подделка".

Рентгенофлуоресцентный анализ, широко применяемый к примеру, для проверки подлинности произведений искусства, позволяет специалистам выявить в приправах неорганические примеси. Метод помогает полностью восстановить химический состав образца. Если фальсификация подтверждается, в игру вступают инспекторы и правоохранительные органы.

Франц Ульберт, руководитель отдела по выявлению и предотвращению мошенничества в Объединенном исследовательском центре, рассказывает о процедуре: "Вы отправляете в магазин, на склад инспекторов, они все посмотрят, проверят отчетности, транспортные накладные. Это позволит отследить всю цепочку партнеров, поставщиков и выйти на мошенников, которые и запустили процесс".

Производство и сбыт специй осуществляется, как правило, по линии нескольких стран, что осложняет контроль. Новые методы исследования образцов позволят в глобальном масштабе отслеживать и выводить с рынка некачественный и поддельный товар.