Пандемия мошенников

Каждую минуту кто-то в мире становится жертвой нового ковид-мощенничества. Для атаки жертв злоумышленники используют телефоны, почту, интернет-ресурсы. Речь идет о растущем бизнесе, на кону - миллионные прибыли.

Кто из нас в последние недели не получал предложения приобрести защитные средства? Спам-рассылка по электронной почте, оформление фальшивых заказов - один из распространенных способов быстрого обогащения злоумышленников.

Маски, респираторы, защитные костюмы - далеко не полный перечень приманок. Изолированные люди, как показала практика, охотно реагировали на объявления о продаже домашних животных. Злоумышленники быстро взяли этот тренд на вооружение, обогатившись на миллионы долларов.

Журналист Алессандро Сесса из итальянского издания Altroconsumo отслеживает ситуацию по роду деятельности: "Наверно, каждый из нас получал сообщения на почту или в WhatsApp, в них людям предлагалось сделать взносы в адрес организации, о которой никто никогда не слышал. Еще им предлагалось за небольшую плату зарегистрироваться на сайте известной сети супермаркетов и получить купон на скидку в несколько сотен евро".

Ассоциации по защите прав потребителей в Европе бьют тревогу и принимают меры в интересах клиентов. Так, в Бельгии группа Test-Achat создала платформу, на которую поступают сигналы о злоупотреблениях. За месяц специалисты выявили более 400 нарушений. Каких? "Очень часто встречается непропорциональное завышение цен, особенно на средства защиты, дезинфицирующие гели для рук, маски", - рассказывает Жюли Фрер, представляющая бельгийскую группу. - Мы просим ввести ограничения цен на маски, пока этого не сделано. Смотрите, как все организовали соседи: во Франции, к примеру, максимальный ценовой лимит составляет 95 центов за маску, в Италии - 50 центов. У нас же порой хирургические маски продают за 6 евро. Это недопустимо".

С начала эпидемии специалисты обнаружили свыше 40 тысяч подозрительных доменов, в которых в которых фигурируют слова "ковид" или "корона". Сотрудники ассоциаций по защите прав потребителей предостерегают от приманок рекламных объявлений, обещающих чудесное исцеление от ковида благодаря чаю, эфирному маслу, соли для ванн...

Насколько быстро и адекватно отреагировали на вал мошенничества европейские власти?

"Сложность заключается в том, чтобы, проведя тесты и проверки, воплотить выводы в жизнь., - отмечает Жюли Фррер. - Мы недавно провели небольшое исследование, обнаружили пять проблемных объявлений. На то, чтобы снять три из них, ушли три недели. Два оставшихся по-прежнему висят на "фейсбуке".

Власти ЕС со своей стороны отмечают, что берут ситуацию под контроль. Они попросили крупных игроков электронной коммерции и соцсети перекрыть мошенникам доступ на их платформы.

Комиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс рассказывает: "Нам удалось заставить крупные интернет-магазины снять недобросовестную рекламу Так, только в Ali Exprtess удалили 250 тысяч таких объявлений. Eвay, еще одна крупная платформа, заблокировала или сняла свыше 15 миллионов вбросов. Это очень обнадеживающий результат. При поддержке агентства "Евроюст" мы ведем борьбу с злоумышленниками, которые целятся в госсектор. Напомню вам, что в Чехии работа целой больницы была парализована из-за атаки хакеров. В Германии мы смогли предотвратить незаконную сделку вокруг продажи 10 миллионов масок за 15 миллионов евро!"

Действительно, государственные структуры становятся жертвами кибератак наряду с частными лицами, причем там ставки еще выше. В Испании в ловушку попали члены правительства, закупив дефектные комплекты для тестирования населения. Факт покупки был анонсирован премьер-министром Педро Санчесом: "Начата закупка и распределение комплектов для быстрого тестирования. Эти тесты надежны, сертифицированы. Быстрые и надежные... это очень важно".

"Тесты имели все гарантии, сертификат для применения в ЕС, - вспоминает министр здравоохранения Сальвадор Илья Рока. - Все детали, спецификации отвечали требуемым у нас стандартам качества. Мы начали использовать тесты и увидели, что на деле они были ненадежны. Пришлось их отзывать".

Правительство поначалу отказывалась назвать испанского дистрибьютора, который приобрел комплекты. Их производитель, китайская биотехнологическая фирма, как выяснилось, еще не получила лицензию Агентства медицинской продукции Китая. Многие задавались вопросом, как министерство может совершить такую ​​ошибку?

Ева Бельмонте возглавляет фонд Civio, занимающийся журналистскими расследованиями. Она комментирует: "Многие пытаются воспользоваться чрезвычайной ситуации. Сроки поджимают, заказчик не объявляет тендер, заключает контракт напрямую. Правда, потом он обязан опубликовать информацию по сделке. Так вот, правительство поначалу вообще ничего не сообщало о контрактах, связанных с эпидемией, вирусом. Понятно, что у них мало времени, они находятся под давлением, но это их юридическая обязанность. Обойти требование нельзя. Когда же они начали публиковать данные о сделках, часть информация оставалась в тени, скрывалась".

В Великобритании Национальный центр кибербезопасности получил 160 тысяч сигналов от граждан и организаций, были удалены почти полторы тысячи ссылок на сомнительные сайты.

В городе Брэкнелл, к примеру, мишенью мошенников стала местная благотворительная организация. Злоумышленники взломали ее электронную почту. Выдавая себя за председателя организации, они разослали партнерам запросы на перевод 40 тысяч фунтов стерлингов.

"Это была очень изощренный ход: представьте, получить письмо от кого-то, с кем вы постоянно работаете! Но на деле этого письма реальный человек не посылал. Здорово, да? - задается вопросом председатель Полл Бидвелл. - Хорошо, что мошенников удалось вычислить. В противном случае, я не сомневаюсь, деньги бы со счета ушли. И это стало бы концом благотворительной организации Age Concern Bracknell Forest".

Благотворителям удалось избежать ловушек. Специалисты говорят, что случай в Брэкнэлле - классика периода пандемии. Глава отдела экономических преступлений в Лондонской полиции Клинтон Блэкберн рассказывает: "Около трех процентов жалоб и заявлений, которые мы получаем сегодня, так или иначе связаны с ковидом. Если говорить о реальных цифрах[, то в настоящее время речь идет о полутора тысячах эпизодов мошенничества с совокупным убытком в три с лишним миллиона фунтов стерлингов".

Несмотря на международные усилия по борьбе с новым ковид-мошенничеством количество правонарушений остается высоким. Интерпол призывает граждан - к бдительности, критическому отношению, отмечая, что это - залог безопасности.