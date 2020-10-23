"Fake for Real": выставка подделок и фальсификация в Брюсселе

Каждая эпоха подделывает самое для себя значимое: можно стереть лицо римского императора Геты с произведений искусства, чтобы в истории осталась лишь память о его брате Каракалле; или выставить японскую русалку, созданную из органов животных и человека, в западном музее, который хочет заявить о научных открытиях XIX века. Выставка "Fake for Real", открывшаяся в Доме европейской истории в Брюсселе, посвящена разоблачению подделок и фальсификаций, в том числе и тех, что делались во спасение - как, например, эти паспорта для евреев во времена нацизма.

Симина Бадица, куратор "Fake for Real":

"Одна из целей нашей выставки - сформировать критический подход. Мы считаем, что это необходимо в борьбе с подделками и фальсификациями. У нас есть примеры фальшивых документов времён Второй мировой войны, которые спасали жизни. В этом контексте те, кто их изготавливал, были настоящими героями своего времени".

Некоторые известные фальсификаторы,заработали миллионы - как, к примеру, Хан ван Мегерен, прославившийся подделкой картин художников XVII века Яна Вермеера и Питера де Хоха. А миллионы анонимов, которые хотят выглядеть состоятельными людьми, покупают поддельные товары культового люксового бренда.

Но есть и опасные манипуляции, призванные исказить историю. Интерактивные игры показывают, как легко распространяются фейковые новости, которые миллионы людей сегодня получают в основном через Интернет.

Есть ли у нас инструменты для борьбы с ними?

Симина Бадица, куратор "Fake for Real":

"Существует так много опасений по поводу того, что с подобным искажением действтельности человечество столкнулось впервые в своей истории. Но мы не беззащитны перед этим потоком дезинформации, мы всегда можем опереться на своё рациональное мышление, можем проверить факты, можем сами проверить информацию, в том числе и ту, что мы представляем посетителям нашей выставки".

Троянский конь, мифологический символ обмана, связывает древность с современным миром, в котором доминирует Интернет. Десятки артефактов, охватывающих двухтысячелетний период, можно будет увидеть бесплатно в Доме европейской истории в Брюсселе до 31 октября 2021 года.