Нападение в Париже - месть за карикатуры

Месть за карикатуры на пророка Мухаммеда - таким мотивом, по собственному признанию, руководствовался 18-летний пакистанец, устроивший нападение возле бывшего здания Charlie Hebdo в Париже.

Три дня спустя полиция продолжает изучать видео, снятое подозреваемым. На кадрах он рассказывает о планируемой атаке, которая в итоге чуть не стоила жизни двум людям, при этом отрицая свою принадлежность к какой-либо террористической группировке.

Задержанный называет себя Хасаном Али. Информация о его личности пока не подтверждена. СМИ пишут, что он прибыл во Францию три года назад по программе предоставления убежища несовершеннолетним без сопровождения взрослых. Известно, что ранее его уже задерживали за ношение холодного оружия.

Французские власти заявили о том, что уровень террористической угрозы в стране в последнее время резко возрос.

"32 нападения были предотвращены, то есть по одному в месяц в течение трех последних лет", - сказал министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен.

В эти дни проходят судебные слушания по делу о терактах против Charlie Hebdo. В связи с этим журнал и переопубликовал карикатуры. Нападавший думал, что атакует его сотрудников, не зная, что редакция давно переехала в другой офис. Об этом пишут местные пишут СМИ, ссылаясь на свои источники в полиции.

Помимо предполагаемого преступника, под стражей находятся ещё пять человек - один знакомый, младший брат подозреваемого, трое его соседей.