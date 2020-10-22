Французы выступают за показ антирелигиозных карикатур в школах

78% французов считают, что преподаватели должны показывать ученикам антирелигиозные карикатуры, чтобы рассказать им про право на свободу выражения мнений. Об этом свидетельствуют данные нового исследования Французского института общественного мнения, опубликованного в четверг - неделю спустя после жестокого убийства учителя под Парижем. На своих уроках он показывал детям карикатуры на пророка Мухаммеда, рассказывая о важности свободы слова.

20 и 21 октября социологи опросили более тысячи человек, чтобы узнать их восприятие угрозы со стороны радикального исламизма во Франции. 87% опрошенных считают, что в целом принцип светскости - одна из основ Республики - сегодня в опасности.

89% называют опасность террористической угрозы "высокой", из них 38% - "крайне высокой". Выше этот показатель (50%) был только в 2015 году, после ряда нападений в Париже - взрывов возле стадиона "Стад де Франс" в Сен-Дени, расстрела посетителей ряда ресторанов и бойни в концертном зале "Батаклан".

79% французов, участвовавших в опросе, считают, что исламизм "объявил их стране войну". Причем более всего они склонны доверять в борьбе с данной угрозой Марин Ле Пен (44%) - лидеру движения "Национальное объединение" (бывшей партии "Национальный фронт"). На президента Эммануэля Макрона и премьер-министра Жана Кастекса, а также главу МВД Жеральда Дарманэна готовы положиться лишь по 37% опрошенных.