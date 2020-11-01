Новый аэропорт Берлина: поздно и дорого

В столице Германии наконец-то открылся новый аэропорт: он введён в эксплуатацию на 9 лет позже первоначального срока. Строительство воздушной гавани "Берлин-Бранденбург" затягивалось из-за перерасхода средств и внесения изменений в системы безопасности для соответствия европейским требованиям. В итоге открытие состоялось на фоне крупнейшего в истории авиаперевозок кризиса, вызванного пандемией. Власти признают, что комплекс, уже поглотивший миллиарды евро, не сможет окупиться ещё очень долго.

Защитники природы, устроившие в новом терминале акцию протеста, говорили и об экологическим кризисе. По их словам, в этих условиях открывать новый аэропорт — "цинично". Манифестацию организовали и столичные таксисты: разрешение на въезд пока получили лишь 300 водителей из примерно 7 тысяч.

Аэропорт назвали в честь Вилли Брандта: утверждается, что канцлер ФРГ внёс огромный вклад в дело защиты права на свободное передвижение.

Новая гавань расположена рядом со старым аэропортом "Шёнефельд" и фактически "поглощает" его, частично используя старую инфраструктуру. Второй из действовавших берлинских международных аэропортов, "Тегель", прекратит работу уже через неделю.