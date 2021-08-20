Прощание с Тегелем: последний шанс увидеть берлинский аэропорт

"Уважаемые пассажиры, посадка заканчивается". Берлинский аэропорт Тегель — бывший десятилетиями основным транспортным узлом немецкой столицы - перестал функционировать еще в ноябре прошлого года. Летную эстафету у Тегеля принял аэропорт Бранденбург.

Чтобы отдать дань построенной еще во время блокады Западного Берлина воздушной гавани и в последний раз побывать в ее стенах - все желающие могут посетить фестиваль звукового искусства Sonambiente Berlin TXL.

Во время экскурсии по терминалам из более чем 1000 динамиков доносятся созданные тремя композиторами звуковые инсталляции, включающие типичные для аэропорта объявления.

В ноябре прошлого года аэропорт был закрыт без фанфар. Он просто прекратил работу. У людей не было возможности даже попрощаться с ним. Попрощаться и вспомнить, что здесь было. В течение этих двух недель это можно будет сделать, это определенно последний шанс увидеть аэропорт таким, каким он был Маттиас Остерволд директор фестиваля

Что же теперь станет с Тегелем? В стенах здания аэропорта разместят Берлинский университет прикладных наук, а на прилегающей территории будут построены научно-промышленный парк и инновационный жилой квартал.