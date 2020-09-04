Две сотни мамонтов в аэропорту: в Мексике строительная площадка воздушной гавани превратилась в палеонтологические раскопки. Ещё в начале года здесь обнаружено огромное кладбище древних млекопитающих.

По словам учёных, 15 тысяч лет назад тут было мелкое топкое озеро, ставшее ловушкой для сотен животных. Кого-то из них, возможно, добивали и древние охотники.

Бивень Marco Ugarte/Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved.

Хоакин Арройо Кабралес, палеонтолог:

"Эти исследования позволят нам понять, какое влияние на исчезновении мамонтов оказали климатические изменения, или верно другое предположение — о том, что в их вымирании ключевую роль сыграли люди".

На территории нынешней Мексики жили так называемые колумбовы мамонты — не такие лохматые, как более известные шерстистые, и немного крупнее. Кроме них, учёные нашли верблюдов и лошадей.

Останки мамонтов Marco Ugarte/Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved.

При этом не так давно всего в 20 километрах от будущего аэропорта были раскопаны древние ямы-ловушки, куда попадались те же мамонты. Там же нашли и множество орудий, сделанных из костей этих животных.

Ловушки для мамонтов

Пока что огромная площадь строительства позволяет рабочим и палеонтологам не мешать друг другу. Но аэропорт должен быть достроен в 2022 году, а значит у учёных не так много времени.