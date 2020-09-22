Брюссель выступил за единое и чистое небо

Еврокомиссия обнародовала во вторник предложения о том, как уменьшить пагубное воздействие воздушного сообщения на атмосферу и глобальный климат. Брюссель ставит перед столицам ЕС задачу как можно скорее сократить выбросы из двигателей газов, вызывающих парниковый эффект, на 10%.

Еврокомиссар по транспорту объяснила, почему нужно срочно почистить небо:

«Задержки с принятием таких мер обернулись для ЕС потерей около 6 миллиардов евро в 2019 году и к выбросам лишних 1,6 млн тонн углекислого газа, - сказала Адина Валеан. - Это отрицательно повлияло на авиацию, окружающую среду и пассажиров».

Еврокомиссия указала, что лайнеры сжигают слишком много керосина, когда ждут своей очереди на посадку или когда удлиняют свой маршрут из-за перегруженности воздушных коридоров.

Но представитель экологической организации Greenpeace Europe считает, что экономить горючее на считанные проценты - этого мало. Она призывает решительно отменять рейсы и закрывать взлётно-посадочные полосы:

«Давайте проясним: не существует таких вещей, как чистый аэропорт или зелёный самолет, - сказала Лорелей Лимузен. - Авиация - одна из самых загрязняющих отраслей в Европе. Нам нужно сократить количество авиапутешествий, чтобы сократить выбросы в авиации. Это единственный способ борьбы с изменением климата ".

Но воздушное сообщение и так было ограничено в этом году из-за вспышки коронавируса. Опасаясь, что 27 стран-членов будут всё больше прокладывать маршруты в соответствии со своими национальные интересами, Брюссель призывает сохранить европейское небо единым.