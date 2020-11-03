Австрия активизирует борьбу с исламизмом после теракта в Вене

Австрийские власти сделают всё возможное для розыска и наказания людей, причастных к теракту в Вене, но не допустят проявления религиозной и национальной нетерпимости. С таким заявлением выступил канцлер Себастьян Курц. Он пообещал активизировать борьбу с радикальным исламизмом на международном уровне.

Мы должны осознавать, что это не противостояние между христианами и мусульманами или между австрийцами и мигрантами. Нет, это борьба между большинством тех, кто верит в свободу, и теми немногими, которые желают войны. Это борьба между цивилизацией и варварством. Эту борьбу мы будем вести со всей решительностью. Себастьян Курц канцлер Австрии

Жертвами вооружённого нападения в центре Вены, по последним данным, стали четыре человека, ещё 15 получили ранения. Как сообщает МВД, террорист был убит в перестрелке с полицией. Это был 20-летний выходец из Северной Македонии, который ранее был приговорён к заключению по статье о терроризме. Его обвиняли в попытке присоединиться к исламистам в Сирии. В декабре прошлого года он был досрочно освобождён.

В Вене продолжается спецоперация по поиску соучастников террористического нападения. Ранее сообщалось, что нападавших было двое, одному из них удалось скрыться.