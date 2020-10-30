Мексиканцев не пустят на кладбище

В Мексике готовятся отметить День мертвых, праздник, посвященный памяти умерших. Как правило, он сопровождается встречами в кругу семьи, посещением кладбища, и яркими уличными карнавалами. Однако на этот раз, из-за пандемии коронавируса, все будет куда более скромно.
Обычно первого и второго ноября мексиканские семьи приходят на кладбища, украшают могилы цветами бархатцев и зажигают свечи в память об ушедших близких. Из-за распространения коронавируса власти на большей части территории Мексики распорядились закрыть кладбища, чтобы там не собирались люди. Общее число заразившихся с момента начала эпидемии в стране превысило 900 тысяч. От COVID-19 скончались более 90 тысяч человек.
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