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Спорт

В Назаре собрались любители оседлать "большую волну"

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 Марфа Васильева
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На Назаре надвигается "большая волна"
На Назаре надвигается "большая волна"   -   Авторское право  Pedro Rocha/Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved
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Городок Назаре, расположенный на побережье Центрального региона Португалии, называют "Меккой" серферов, кайтсерферов и бодибордеров. В эти дни здесь, как и каждый год, собрались желающие оседлать "большую волну", а также те, кто с замиранием сердца за этим наблюдает.

Причина того, что океанские волны достигают здесь невиданной высоты, - пролегающая перпендикулярно берегу 5-километровая подводная владина, глубочайшая в Европе. Толща воды, не находя препятствий на пути, внезапно сталкивается с повышением дна у берега и - набирает высоту.

Мировая лига серферов организует здесь Nazare Challenge - один из этапов Big Wave Tour. Известность ему принёс американский серфер Гаррет МакНамара, установивший в 2011 году мировой рекорд в 23,8 метра. Сегодня, правда, рекорд принадлежит бразильцу Родриго Коша, который в 2017 году в Назаре оседлал волну высотой 24,38 метра.

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