В Назаре собрались любители оседлать "большую волну"

Городок Назаре, расположенный на побережье Центрального региона Португалии, называют "Меккой" серферов, кайтсерферов и бодибордеров. В эти дни здесь, как и каждый год, собрались желающие оседлать "большую волну", а также те, кто с замиранием сердца за этим наблюдает.

Причина того, что океанские волны достигают здесь невиданной высоты, - пролегающая перпендикулярно берегу 5-километровая подводная владина, глубочайшая в Европе. Толща воды, не находя препятствий на пути, внезапно сталкивается с повышением дна у берега и - набирает высоту.

Мировая лига серферов организует здесь Nazare Challenge - один из этапов Big Wave Tour. Известность ему принёс американский серфер Гаррет МакНамара, установивший в 2011 году мировой рекорд в 23,8 метра. Сегодня, правда, рекорд принадлежит бразильцу Родриго Коша, который в 2017 году в Назаре оседлал волну высотой 24,38 метра.