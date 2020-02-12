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Спорт

Большая волна едва не убила серфингиста

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 Вероника Доваль
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Большая волна едва не убила серфингиста
Авторское право
AP Photo/Armando Franca
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Португальский сёрфингист Алекс Ботелью получил серьезную травму на соревнованиях в Назарне, известном своими высокими волнами. Он находился на буксировочном скутере одного из своих партнеров, когда две волны с огромной силой обрушились на аппарат. Ботелью ударился головой и потерял сознание, но подоспевшие на помощь спасатели сумели вытащить его на берег. Вскоре, как сообщил представитель Всемирной лиги сёрфинга, спортсмен пришел в себя, его состояние стабилизировалось.

Ник фон Рупп, серфингист: "Человеческая жизнь намного сильнее чем эго любого, кто осмеливается покушаться на большую волну. Алексу удалось выжить, и, на мой взгляд и в глазах всех сёрферов, он, без сомнения, победитель. Еще и потому, что он отличный сёрфер. Мы все очень рады, что сможем соревноваться с ним еще на многих этапах".

После инцидента Ботелью был доставлен в больницу Лиссабона для детального обследования. А соревнования были остановлены. Зимой Назаре переживает настоящий бум. Это самое популярное место для любителей серфинга со всего света. Гигантские 30-метровые волны для них - это Эверест, который хочется покорить несмотря ни на что.

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