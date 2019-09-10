Чемпионат мира по кайтсёрфингу на Маврикии

На Маврикии в Индийском океане проходит чемпионат мира по кайтсёрфингу. В заливе у деревни Бель-Омбре определились победители в дисциплине фристайл. Лучшим среди мужчин признан 19-летний спортсмен из Доминиканской республики Адеури Корниел. Он обошёл колумбийца Валентина Родригеса, бразильца Карлоса Марио и швейцарца Максима Шаблоза, которые считались фаворитами соревнований. Теперь Корниел вышел на первое место в рейтинге Всемирной ассоциации кайтинга.

В женской части состязаний победила 14-летняя бразильянка Микаили Соль — несмотря на относительно юный возраст, она профессиональнее остальных выполнила элементы кайтсёрфинга. Второй стала Рита Арнаус из Испании, а замыкает тройку сильнейших ещё одна бразильянка Бруна Каджийя.

Чемпионат по кайтсёрфингу на Маврикии завершается 15 сентября.