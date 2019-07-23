Серфинг возвращается к истокам

В следующем году серфинг дебютирует на Олимпийских играх в Японии, в программу которых он был включен решением МОК. Первые олимпийские соревнования по этому виду спорта пройдут в Токийском заливе у побережья Тибы. Но многие японцы считают местом зарождения современной серф-культуры регион Сёнан и залив Сагами. Раньше, живущие там японцы занимались серфингом на волнах, используя стиральные доски. Но в 60-е годы местных жителей познакомили с современным видом досок для серфинга американские военные, которые жили на базе Ацуги во время войны во Вьетнаме.

"Мне нравится в Сенане, потому что время здесь тянется медленно и кажется, что все люди добрые и миролюбивые. Это очень здорово", - говорит серфенгистка Маи Оримото.

Сегодня Сёнан - оазис тишины и умиротворения, находящийся вдали от шумного и оживленного токийского мегаполиса, и многие живущие здесь японцы, предпочитают рано утром перед тем, как отправиться на работу в Токио, покататься на волнах. Здесь обычно проходят соревнования по серфингу на элитном уровне такие как Shonan Murasaki Open.