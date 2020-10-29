Запретят ли в США аборты?

Победа для одних и повод для беспокойства для других. Что изменится в жизни американцев с назначением противницы абортов, матери семи детей Эми Кони Барретт по пост члена Верховного суда? Теперь там подавляющее преимущество у консерваторов — шесть против трех либералов. Кони Барретт была приведена к присяге два дня назад.

— Это огромное событие! Для нас для женщин, для всех религиозных людей. Мы счастливы! — говорит сторонница Барретт.

— Вы не можете запретить аборты. Аборты будут делать всегда. Вы можете запретить только безопасные аборты, — уверена противница этого назначения.

В 1973 году Верховный суд США легализовал аборты по всей стране, назвав их фундаментальным правом. До этого они были запрещены в ряде штатов, если здоровью матери ничто не угрожало.

Дело получило название “Роу против Уэйда”. Согласно этому решению, в первые три месяца власти никак не могут ограничить право женщины на прерывание беременности. В втором триместре аборт можно сделать, если на то есть медицинские показания.

Теперь у противников абортов появилась надежда на то, что решение почти 50-летней давности будет пересмотрено.

— У нас уже была такая возможность, но я могла только надеяться на то, что это произойдет. Посмотрим, что будет. Для нашей страны она — лучший выбор.

— Если это решение будет отменено, мы будем помогать женщинам делать безопасные аборты.

Трамп неоднократно высказывался за запрет прерывания беременности. С 2017 года он сократил госфинансирование некоммерческих организаций, которые пропагандируют и тем более проводят аборты. В прошлом году власти перестали выделять деньги на научные исследования с использованием зародышевых тканей, получить которые можно только в результате аборта.

— Трамп стал нашим героем. Он спасает нашу Америку.

Политолог из Чикаго Том Серафин полагает, что взгляды Кони Барретт на аборты могут повлиять на избирательную кампанию.

— Если эта тема в конце концов станет аргументом, она может помочь республиканцам, оттянув часть избирателей, которые фактически пойдут голосовать по этому вопросу.

Верховные судьи назначаются пожизненно, а значит, у суда есть возможность пересмотреть законодательство об абортах независимо от результатов выборов.