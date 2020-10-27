Эми Кони Барретт - новый член Верховного суда США

Сенат утвердил 52 голосами против 48 кандидатуру Эми Кони Барретт на пост судьи Верховного суда США, действующего с 1789-го года согласно статье третьей Декларации независимости.

Со вторника новый член высшей юридической инстанции страны уже приступит к работе после того, как Барретт была приведена к присяге.

Я торжественно клянусь, что буду выполнять мою работу без страха и фаворитизма, и что мои решения будут приниматься вне зависимости от моих собственных политических предпочтений. Эми Кони Барретт судья Верховного суда США

Рядом с судьей Барретт - ее супруг, Барретт - практикующая католичка, у нее семеро детей, в том числе усыновленные Alex Brandon/Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved.

Отныне в Верховном суде - двукратный перевес юристов-консерваторов над юристами-либералами - шесть к трем.

Членство в Верховном суде - пожизненная должность, многие полагают, что его состав - важнее, чем партийная принадлежность того, кто занимает Белый дом, поскольку все судебные решения имеют силу закона, и их очень непросто отменить.

Часть избирателей опасается, что теперь под угрозой могут оказаться Реформа о здравоохранения и защиты пациентов, принятая в период президентства Барака Обамы, и даже сам исход президентских выборов.