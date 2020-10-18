Демонстрации за и против назначения Барретт на пост верховного судьи

В американских городах прошли акции сторонников и противников утверждения на пост верховного судьи Эми Кони Барретт, которая известна своими консервативными взглядами. Из восьми членов суда уже пятеро назначены президентами-республиканцами. Демократы требует отказаться от планов немедленного заполнения нынешней вакансии

Глава консервативного Форума независимых женщин Кэрри Лукас говорит: "В нашей стране живут миллионы женщин, таких как я, которые поддерживают мою организацию. Они верят в Конституцию и хотят, чтобы в Верховном суде работали судьи, которые уважают закон, не придумывают законы, такое обещание дала Эми Кони Барретт".

Президент США Дональд Трамп предложил назначить Эми Кони Барретт пост верховного судьи после того как в сентябре скончалась занимавшая эту должность известная феминистка Рут Бейдер Гинзбург.

Активистка из Луизианы Мра Ричардсон говорит: "Я уважаю Эми Кони Барретт как женщину, но перед смертью Рут Бейдер Гинзбург хотела, чтобы право назначения было предоставлено победителю предстоящих президентских выборов. Думаю, что так и нужно сделать, это больше похоже на правосудие. Так выглядит прогресс, то же самое происходило и с администрацией Обамы, в данном случае нужно поступить таким же образом".

Республиканцы хотят утвердить кандидатуру Барретт до всеобщих выборов, запланированных на 3 ноября. Голосование в Сенате по этому вопросу состоится 22 октября. Федеральные судьи в США назначаются пожизненно по представлению главы государства.

Рут Бейдер Гинзбургт была второй женщиной в истории США, ставшей судьей Верховного суда, и находилась на этой должности более 27 лет.