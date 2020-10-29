Лучшая игра "Барселоны"

Лучшим матчем "Барселоны" в сезоне назвал наставник каталонцев Рональд Куман выездную встречу с "Ювентусом", в которой его команда победила со счетом - 2:0. По голу в ворота турницев забили Усман Дембеле и Лионель Месси с пенальти. "Я очень доволен тем, в какой футбол мы играли", - сказал голландский специалист, который сейчас проводит настоящую перестройку в "Барсе".

В другом матче группы G венгерский "Ференцварош" на своем поле сыграл вничью с киевским "Динамо" - 2:2. "Барселона", одержала две победы и с шестью очками возглавляет турнирную таблицу.

Российский "Краснодар", выступающий в группе Е, с крупным счетом уступил на своем поле английскому "Челси" - 0:4, а испанская "Севилья" одолела французский "Ренн" - 1:0.

Проиграл и другой российский клуб - "Зенит", на этот раз в гостях дортмундской "Боруссии" - 0:2, "Брюгге" и "Лацио" сыграли вничью - 1:1.

И настоящий разгром учинил дома "Лейпцигу" "Манчестер Юнайтед", забив в ворота немецкого клуба пять безответных мячей. ПСЖ на выезде обыграл "Истанбул".