Маэстро, не режьте марш!

Это неприметная дверь не менее неприметного клуба, который, однако, знаменит на весь мир более полувека : тут начала свой путь к славе "ливерпульская четверка".

Но сейчас "Каверн" закрыта, как закрыт чуть менее известный, но не менее значимый "Джаз-клуб Ронни Скотта", который находится в Лондоне.

Исполнители классической музыки стараются сохранить оптимизм.

Как говорит певец Рассел Уотсон, "тяжелое время, и это понятно всем. Но, как я думаю, все-таки должен быть какой-то механизм, который помог бы нам удержаться на плаву. Инициатива, разумеется, должна исходить от правительства".

Схожие проблемы - и у тех, кто выступает на совсем иных подмостках.

Об этом Дэмиан О’Нил из The Undertones: "Мы отменили годовое турне. С другой стороны, я думаю, что залы и площадки сейчас должны приспособиться к новым правилам социального дистанцирования. И если на шоу будет меньше народа, то и команды должны уменьшить свои гонорары".

Концерты музыки всех жанров - успешная отрасль индустрии развлечений с миллиардными оборотами. Она давала рабочие места с краткосрочными контрактами, в ней трудились те, кого принято называть "фрилансерами".

И именно эти люди пострадали больше всего.

Залы и клубы закрыты, когда в них вернутся музыканты и слушатели, сегодня не может сказать никто.

Журналистка Euronews Виктория Смит передает из британской столицы: "Это абсолютно легендарное место - Roundhouse в лондонском Кемдене, эти стены видели всех, включая "роллингов" и Эми Уайнхаус. В партере стояли примерно три тысячи человек, две тысячи сидячих мест. Но сейчас тут пустота, а вместо музыки тишина".

Еще в июле правительство разблокировало срочный пакет помощи на нужды культуры - оно составил 1,7 млрд фунтов стерлингов. Но этих денег хватило очень ненадолго и не на всех.

Представители индустрии говорят, что требуются совместные усилия властей и тех, кто заинтересован в возрождении отрасли.

Резюмирует Марк Дэвид, исполнительный директор Music Venue Trust: "Мы сможем, даже если будем ограничены в средствах, найти способы знакомить слушателей с теми жанрами музыки, которые они предпочитают. Стримить концерты, предлагать показывать спектакли он-лайн. И, может быть, у нас будет больше работы, чем в "допандемические времена".

"С зарёй мне побеждать!" - слова принца Калафа в знаменитой арии из пуччиниевской "Турандот" звучат как надежда.