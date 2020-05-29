Музыка на паузе

Вспышка коронавируса заблокировала концертно-развлекательный сектор Европы. Как зарабатывают на жизнь исполнители, которым больше нельзя исполнять?

Безработный Вилли

За стальным горизонтом Франкфурта-на-Майне бас-гитарист Вилли Вагнер провел карантин в своем уютном деревянном доме. Однако недели заточения стали для него началом финансового краха: концерты и фестивали из-за пандемии отменены на неопределенный срок.

Вилли играл в группах, которые сотрудничали с Майклом Джексоном, Ринго Старром, Селин Дион... Ковид перевернул его жизнь: ни гастролей, ни заработка.

Сейчас Вилли сосредоточился на онлайн-преподавании, это позволяет продержаться. Надолго ли?

"Из-за коронавируса реализовался худший для независимых исполнителей сценарий - по сути, наша профессия просто перестала существовать, - говорит Вилли. - Вирус выбил почву из-под ног".

В ближайшие месяцы я смог бы заработать 8 тысяч евро, у меня были запланированы несколько действительно интересных концертов, потом небольшие туры. Сегодня я получаю пособие в 740 евро, которое выплачивает мне биржа труда".

Скрипка в футляре

Лейпциг - родной город Иоганна Себастьяна Баха и семьи Цвинер. Надя и ее муж исполняют музыку барокко на очень высоком уровне. Музыканты планировали гастроли в Нью-Йорк, однако Карнеги-холл закрыли. Надя показывает свой ежедневник: "Смотрите, никаких мероприятий. Концерты в Арнштадте, Лондоне, Бристоле - все отменено".

Специально для Euronews Надя вынимает из футляра свою драгоценность - скрипку работы Давида Текклера 18 века. Она рассказывает: "Мы с мужем потеряли из-за эпидемии где-то 35 тысяч евро. Получается, что мы вынуждены залезать в накопления, которые откладывали на пенсию. Мои коллеги в Великобритании имеют право на 80% своей зарплаты, рассчитанной по итогам трех последних лет. Это - хорошая схема, она эффективнее того, что имеем в Германии мы. У нас здесь совершенно отстраненный, бюрократизированный подход".

Краудфандинг для артистов

Следующая остановка - Будапешт, площадка для проведения фестиваля Сигет, одного из крупнейших в Европе.

Впервые за почти 30-летнюю историю этого музыкального слета фестивальная площадка на дунайском острове останется пустой.... До 15 августа в стране запрещено собирать в одном месте более 500 человек. В результате отменены все традиционные летние музыкальные мероприятия, без работы остались тысячи людей.

Тамаш Кадар, генеральный директор фестиваля Сигет, отмечает: "Всем организаторам концертов и фестивалей сейчас очень трудно, у нас нет дохода, нет притока средств. А нам нужно, к примеру, вернуть деньги за купленные заранее билеты. Нам приходится решать множество проблем,с которыми раньше мы никогда не сталкивались".

С такими проблемами не сталкивались и целая армия профессионалов, работающих в культурно-развлекательном секторе. Звукорежиссеры, постановщики, мастера сцены, персонал, обслуживающий артистов - все эти люди в одночасье остались без заработка и перспектив. Иштван Биго - специалист по звуку на концертах и фестивалях, для него слет Сигет - одно из важнейших с финансовой точки зрения событий года.

Чтобы выжить, Иштван устроился на работу в супермаркет, он занимается онлайн-поставками. Одновременно мужчина запустил в интернете проект по краудфандингу, собрав в поддержку художников и артистов 14 тысяч евро за неделю.

"Сбор средств предназначен для людей, многих из которых я знаю лично, - рассказал Иштван. - Они вынуждены были сидеть дома, так как школы закрылись, детей не с кем было оставить. Возможно, у них работает кто-то из родственников, а возможно, что и нет. Я знаю и тех, у кого не выплачены кредиты, они не справляются, так как остались без заработка".

Пицца для композитора

Последняя остановка - немецкий Нюрнберг. Знакомьтесь: перед вами - Герд Грасхаусер, мастер на все руки, работающий под псевдонимом Джеральдино.

Известный баварский художник и музыкант, он создает свои арт-объекты из подручных средств, например из детских игрушек. И даже к изготовлению пиццы подходит творчески, устраивая из этого целое действо. Тем более что это блюдо можно приготовить из самых дешевых продуктов. Сегодня Джеральдино, автор известных детских песен, считает каждый евро. Он разочарован отсутствием поддержки со стороны властей.

"Автопром, компании Аdidas, Puma, авиакомпании получают огромные финансовые субсидии. А обычные люди, у которых за душой ничего нет, так и остались ни с чем. По-моему, это просто возмутительно и несправедливо по отношению к нам, независимым художникам. С этим нельзя мириться!" - убежден Джеральдино.

На период простоя власти Баварии предложили людям творческих профессий помощь в размере тысячи евро в месяц. По словам Джеральдино, этого недостаточно.... Он продолжает получать извещения об отмене проектов, выступлений. Сколько это продлится?

"В этом году мы планировали дать около 100 спектаклей. 40 уже отменены, И мы ничего не можем планировать на 2021 год", - отмечает музыкант.

Его менеджер Клаудия Мартин подтверждает: "Никто не знает, как будет развиваться эпидемиологическая ситуация, получим ли мы разрешение на возобновление концертов и представлений в сентябре. Будет ли этот перезапуск полным... трудно что-либо сказать. Пока действуют ограничения на культурную деятельность, нам должны наладить выплату компенсаций - не менее 60% нашего обычного дохода".

Раньше Джеральдино выступал перед сотнями ликующих детей на концертах, сегодня он поет для малышей из своего квартала.

"Я умоляю политиков: дайте нам шанс, перспективу, мы не должны умереть с голоду!", - говорит музыкант. И берет в руки гитару, чтобы петь о надежде и вселять ее в своих слушателей.