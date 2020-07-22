Музыкальные новинки в эпоху COVID-19

Неравенство доходов, сексизм, расизм. В эпоху COVID-19 целый ряд проблем современного общества проявился особенно ярко. Мировые тенденции не обошли стороной и музыкальные новинки этого лета.

Движение Black Lives Matter отмечают выход третьего студийного альбома британской исполнительницы Лианн Ла Хавас. В середине июля состоялся ее первый виртуальный концерт: собранные пожертвования она пообещала направить на борьбу за права чернокожих.

Десять лет назад ее альбом Lights дебютировал на первой строчке британского чарта. Год спустя она выступала на приёме по случаю свадьбы принца Уильяма и Кейт Миддлтон в Букингемском дворце. А после - многолетняя помощь бездомным, акции против изменения климата. Во время карантина Элли Голдинг вовсю занялась благотворительностью, а заодно закончила работу над новым альбомом Brightest Blue.

"Выпустить альбом, который говорит о том, кто ты сейчас на самом деле, - это большая радость. Я написала эти песни пару лет назад, но особенно остро их чувствую именно сейчас. Они дарят надежду, позволяют поверить в судьбу, взглянуть в глаза своим страхам", - говорит она.

Сегодня Голдинг поет о том, как уязвим человек, и как важно пытаться начать все сначала.

Правдивой, но мягкой балладой о реальности назвали музыкальные критики новый альбом Диней Мур. Несправедлиовое мироуйстройство и страх перед невидимым врагом – вот его главные темы. Родившаяся на Ямайке исполнительница предлагает своим слушателям освободиться, выйти за навязанные обществом рамки.