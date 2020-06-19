Новое время, новый формат: музыка придёт к вам домой

Летние музыкальные фестивали возвращаются! Здесь во Франции они начинаются под открытым небом, на крыше здания телеканала Euronews. В Европейский день музыки (21 июня) "The Show Must Go Home" собирает артистов, музыкантов.

Марк-Антуан Хаффренг, режиссер-постановщик: "Сейчас, сегодня, с завершением карантина, у меня появилось такое чувство, что все начнет открываться. Пусть даже некоторым другим, необычным образом. Как, например, здесь. Мы на крыше, на крыше вашего здания Euronews. И все мы работаем".

Собирать большую аудиторию - подвергать людей опасности заражения коронавирусом. Но это шоу придет в ваши дома.

Клеман Бонелли, диджей: "Нам нужно жить, существовать. Для нас это возможность играть наши композиции, наши песни. Быть может нашей музыкой заинтересуется больше людей. Услышат ее с экранов. Может быть у нас появится больше поклонников. И на наших концертах будет больше зрителей".

Чтобы стать частью этого летнего фестиваля, вам нужно просто подключиться к интернету в любой точке мира.

Мэт Бастард, Skip the Use, вокалист, ведущий фестиваля: "Музыка и культура не знают границ. Covid-19 - вирусное заболевание. Коронавирус не волнует, какая у тебя национальность, религия, девушка ты или парень. Вирусу все равно. Я думаю, это относится и к культуре. Быть здесь в Euronews, на вершине Европы, действительно важно для нас, чтобы направить послание всем и каждому в Европе: "давайте держаться вместе, не терять связи друг с другом, и пусть в наших сердцах будут музыка и искусство".