Демократы проиграли сражение за Верховный суд

Республиканцы в США празднуют победу: Сенат утвердил кандидатуру судьи Эми Кони Барретт на должность члена Верховного суда. Президент Дональд Трамп назвал этот день знаменательным «для Америки, для Конституции и для верховенства права».

Обсуждение кандидатуры Эми Кони Барретт проходило на фоне широкой кампании против её назначения. В ходе дебатов в Сенате представительница Вашингтона, демократ Пэтти Мюррей призывала отложить этот вопрос:

«Мы не должны голосовать за это пожизненное назначение, пока американский народ занят выборами, пока он определяет, каким должно быть будущее этой страны. (...) И вместо того, чтобы работать с демократами, чтобы добиваться значительного улучшения жизни, к которому призывают наши граждане, республиканцы отказываются делать что-либо ещё и только проталкивают эту судью, выступающую против доступной для всех медицины, в Верховный суд».

Республиканцы полагают, что их политические оппоненты используют вопрос о составе Верховного суда как ещё один повод для продвижения своей повестки. О важности взглядом судьи Барретт говорила сенатор-республиканец от Теннесси Марша Блэкберн:

«Мы знаем, что отчасти их разочарование вызвано тем фактом, что судья Барретт не подчинялась. Она не подчинялась женской повестке дня, которую, по мнению левых, обязаны принять все женщины, желающие выглядеть в обществе приличными и образованными, полноценными женщинами».

Судья Эми Кони Барретт известна как сторонница консервативных взглядов и противник абортов. Участники акций за и против её назначения полагают, что под вопросом — судьба постановления Верховного суда о допустимости прерывания беременности. Сама Барретт говорила, что не рассчитывает на пересмотр этого решения высшей инстанции.

После присяги Эми Кони Барретт число членов Верховного суда, обязанных своим назначением президентам-республиканцам, увеличивается до шести. Трое судей назначены демократами.