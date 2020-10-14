В Сенате начались слушания по кандидатуре возможного нового члена Верховного суда Эми Кони Барретт.

Республиканцы, которые сохраняют в верхней палате Конгресса большинство, стремятся утвердить ее до всеобщих выборов.

Барретт, мать семерых детей, сделавшая блестящую карьеру, известна консервативными взглядами, она практикующая католичка.

Представители Демократической партии опасаются, что взгляды Барретт будут влиять на юридические решения Барретт.

Вот что ответила им сама Барретт: "Эти опасения не имеют под собой оснований. Я не могу и не буду навязывать персональные убеждения там, где требуется юридическое разбирательство, там, где предполагается толкование статей и параграфов конституции".

Состав Верховного суда имеет внутренней политики США большее значение, чем партийная принадлежность хозяина Белого дома. Судьи занимают должность пожизненно, и в их прерогативу входит интерпретация юридических выводов низших инстанций.

Любое решение ВС становится законом.

Кандидатуру судьи вносит президент.

Представитель Демократической партии обычно выбирает законника с либеральными взглядами, а президент-республиканец - с консервативными.

В случае одобрения Сенатом Барретт консерваторы могут получить в Верховном суде двукратное преимущество.

Если члены комитета рекомендуют вынести кандидатуру Барретт на голосование на пленарном заседании верхней палаты Конгресса, то для ее окончательного утверждения требуется набрать абсолютное большинство голосов.