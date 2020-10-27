Плантю: "карикатуристы своими фломастерами наводят мосты"

"Этот рисунок я нарисовал к общенациональной церемонии прощания с Самюэлем Пати в Сорбонне. Самое главное для меня здесь - вот этот маленький мальчик, который тоже пришёл, смотрит вокруг и пытается понять"...

Жан Плантюро или "Плантю" - многолетний карикатурист, пожалуй, самой известной францзуской газеты "Монд". Сегодня ему 69, документирование взлетов и падений Франции - и нашей планеты в целом - стало, по его признанию, "битвой всей его жизни".

"У меня нет желания извиняться, никакого желания, - рассказал он корреспонденту Euronews Анелиз Боржес. - Я хочу бороться, но для этого не надо ничего себе запрещать и говорить на все, абсолютно все темы спокойно. Ну и главное, конечно, дать публике понять, что у художника нет задачи унизить людей. Я убеждён, что у датских карикатуристов и сотрудников "Шарли эбдо" не было цели унизить миллиард мусульман, но именно так это было воспринято. Потому что сработала манипуляция"...

"Карикатуры - это квинтэссенция французской культуры, - передаёт из Парижа Анелиз Боржес. - Часто на них опирается повествование, они подпитывают политические дебаты. Иногда они могут не нравиться или даже коробить, но защитники свободы слова убеждены: карикатуры и - шире - право на богохульство должны существовать".

Многие в связи с этим задаются вопросом, следует ли определять какие-то границы? "По правде говоря, карикатуры в истории Франции - бесценное наследие. В ХIX веке прогрессисты в политике считали, что провоцировать и высмеивать - способ добиться политического прогресса. Во многих современных политических течениях мы видим то же самое: феминистки, к примеру, шокируют и провоцируют. Что же касается защиты ценностей и того, как победить в этой борьбе, мы должны быть терпимыми, сострадательными, одним словом, мы должны быть всем тем, что так ненавидят террористы", - говорит школьный учитель Габриэль Латтанцио.

"Мы живем в эпоху всеобщего непонимания, я бы сказал, - резюмирует Плантю. - Разные культуры пересекаются, но им не удается найти общий язык. И тогда на авансцену выходит рисунок. Мы своими фломастерами наводим мосты, строим перекладины, за которые можно ухватиться. Я очень надеюсь, что в конечном счёте победят культура, демократия и дебаты"...