"Кино никогда не умрет": в Сан-Себастьяне в условиях пандемии открылся кинофестиваль

68-й международный кинофестиваль в Сан-Себастьяне открылся в пятницу на фоне пандемии коронавируса. Чтобы обезопасить участников и гостей форума, местные власти и организаторы приняли ряд специальных мер, сократив, в частности, максимально допустимое число зрителей и ограничив количество кинопоказов.

Многие мероприятия в рамках фестиваля, жюри которого в этом году возглавляет итальянский режиссер Лука Гуаданьино, пройдут в режиме онлайн, однако на торжественном открытии не раз звучали слова о том, что кино в принципе лучше смотреть в кинотеатре.

"Лучшим местом для просмотра фильма по-прежнему является кинотеатр, - сказал директор фестиваля Хосе-Луис Ребординос, обращаясь к зрителям и своему каннскому гостю и коллеге Тьерри Фремо. - Мы хотели, чтобы Каннский фестиваль сопровождал нас, открывая этот фестиваль в Сан-Себастьяне, как символ союза между нашими фестивалями и в некотором роде как дань уважения другим фестивалям, которые не состоялись".

"Кино никогда не умрет", - заверил Фремо.

Фестиваль в Сан-Себастьяне проходит с 1953 года и считается одним из самых престижных в Европе. Он не раз становился площадкой для знаковых премьер в мировом кинематографе.

В этом году старт конкурсной программе дала комедия Вуди Аллена "Фестиваль Рифкина". Это история о том, как супружеская пара из Америки приезжает в солнечный Сан-Себастьян на престижный кинофестиваль и оказывается в водовороте соблазнов и магии кино.

Продлится форум до 26 сентября.