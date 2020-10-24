Latest Live Coverage

Live - Tv

Euronews live

Live Broadcast

Watch Euronews live stream

Срочная новость
This content is not available in your region

Египет

В Эль-Гуне стартовал международны кинофестиваль

Комментарии
 Ирина Александрова  & Euronews
euronews_icons_loading
El Gouna film festival
El Gouna film festival   -   Авторское право  Daleen Hassan, euronews
Размер текста Aa Aa
Daleen Hassan, euronews
El Gouna film festivalDaleen Hassan, euronews
Daleen Hassan, euronews
Gérard Dépadieu at El Gouna film festivalDaleen Hassan, euronews
Daleen Hassan, euronews
El Gouna film festivalDaleen Hassan, euronews
Daleen Hassan, euronews
El Gouna film festivalDaleen Hassan, euronews

В Эль-Гуне на побережье Красного моря начал работу четвертый по счету международный кинофестиваль. Несмотря на распространение коронавирусной инфекции, организаторы решили не проводить мероприятие в онлайн формате. Здесь, на египетском курорте, по примеру Венецианского кинофорума, были приняты все необходимые меры санитарной безопасности.

Энтишал аль-Тамими, директор кинофестиваля в Эль-Гуне: "В нынешние времена невозможно оказывать поддержку режиссерам, без проведения кинофестивалей, особенно, если речь идет о независимом кино".

Актеры и режиссеры в шикарных нарядах прошли по красной дорожке. Некоторые надели стильные маски.

Юрса, актриса: "Нам нужно выживать. Все мы люди. И если нам приходится существовать в сложившейся обстановке, мы должны знать, как жить, как со всем этим справляться".

В отличие от предыдущих лет, из-за ограничений на поездки немногие международные звезды смогли приехать в Египет. Одним из известных актеров, посетивших Эль-Гуну, был Жерар Депардье, получивший награду за достижения в кинематографе.

Киносмотр открыла картина тунисского режиссера Каунтера Бен Хании "Человек, который продал свою кожу". Лента повествует о приехавшем в Ливан парне из Сирии Сэм Али. Молодой мужчина встречается с американским художником. В его распоряжение Сэм Али предоставляет свою спину для татуировок. Так он сможет осуществить задуманное путешествие в Европу.

Яхья Махайни, актер: “С точки зрения героя фильма, сам он не считает себя беженцем. Его так назвали. Но мужчине приходится сталкиваться со всеми вытекающими из этого последствиями и противостоять им. Все эти перипетии режиссер обыграл очень творчески и изобретательно".

Далин Хассан, Euronews: "Как говорят, шоу должно продолжаться. Под лозунгом "Научитесь мечтать", в рамках девятидневного фестиваля будет представлено 63 фильма, с надеждой воодушевить всех тех, кто находится в самых сложных обстоятельствах".

Подписывайтесь на Euronews в социальных сетях
Telegram, Одноклассники, ВКонтакте,
Facebook, Twitter и Instagram.

Эфир и программы Euronews можно смотреть
на нашем канале в YouTube