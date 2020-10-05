Миндаль и брокколи в салоне автомобиля

Ежегодно в ЕС производится до 110 миллионов тонн отходов животного и растительного происхождения. Некоторые - например лимонная кожура и скорлупа миндаля - идут на вторичную переработку для нужд сельского хозяйства и других отраслей. Возможно ли их использование для инновационных решений в автопроме, строительном секторе?

... На юге Испании сельхозкооператив под руководством Педро Рубио в прошлом году переработал 4 миллиона килограммов миндаля. Правда, как только орех расколот и освобожден от скорлупы, речь идет уже о других цифрах. "Из 4 миллионов килограммов меньше четверти, то есть миллион килограммов - это собственно миндальные ядра, которые мы используем в пищевой или косметической промышленности. Остальные 75% - это скорлупа и шелуха, которые в настоящее время идут на биомассу", - рассказывает Рубио.

Теперь у ученых есть более масштабные планы на скорлупу: проект Barbara ставит целью разработку новых материалов с использованием натуральных отходов, таких как скорлупа орехов или семечки лимона.

В химической лаборатории Аликанте отходы миндаля, брокколи, лимона и граната перерабатывают для получения натуральных добавок, потенциально имеющих промышленное значение.

Химик Мария дель Kармен Гарригос Сельва рассказывает: "Из лимона, например, мы можем извлечь желтый краситель, а также некоторые эфирные масла. Они придают конечному продукту, который мы разрабатываем, аромат и антибактериальные свойства. Гранат также содержит антибактериальные добавки, к тому же это - очень стойкий краситель, диапазон его оттенков - от красного до синего в зависимости от используемых реактивов. Брокколи обеспечивает натуральный зеленый краситель, который вызывает интерес. А миндальная скорлупа, измельченная и смешанная с биопластиками, придает материалу структуру и вид, напоминающий дерево".

Полученные натуральные добавки смешивают с биопластиком, изготовленном на основе кукурузного крахмала.

Технологический процесс, включающий обработку высокими температурами, охлаждение в воде, превращают смесь в нитеобразный материал, из которого затем на трехмерном принтере можно изготовить, к пример, автомобильные запчасти.

Инженер Лидия Гарсия Килес уточняет: "Мы стремимся улучшить термические и механические свойства новинки по сравнению с уже применяемыми в трехмерной печати материалами - например, повышаем их устойчивость к высоким температурам, ударам. Мы также хотим придать нашему материалу антибактериальные свойства, а еще нас интересует возможность наделить продукт уникальным ароматом".

Координатор проекта Barbara Марта Ретрадо показывает и рассказывает: "Вот макет приборной панели автомобиля. Эта часть изготовлена с применением цедры лимона. У нее цитрусовый аромат.

А вот варианты из граната, текстура приятная. Эту деталь мы напечатали из смеси миндальной скорлупы, отличный материал с особой текстурой".

По словам Ретрадо, "Следующий этап - довести лабораторные разработки до полупромышленного уровня. Это займет около 4-5 лет. Таким образом, через 5 лет максимум продукты, подобные экспериментальным образцам, могут появиться на рынке".