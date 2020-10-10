Парламентские выборы в Литве

В Литве в воскресенье проходят парламентские выборы. Несмотря на пандемию власти призывают избирателей проявить активность и прийти на участки. "Коронавирус не должен стать причиной отказа от выполнения гражданского долга", - заявил президент Литвы Гитанас Науседа накануне голосования.

Всего на выборах зарегистрировано 17 партий. Однако основная борьба развернется между правящим "Союзом крестьян и "зеленых" и их главными оппонентами - консерватрами из "Союза Отечества -- Христианские демократы Литвы". На третьем месте, согласно опросам, идет Социал-демократическая партия Литвы.

Напомним, что Избирательная система Литвы строится по смешанному принципу. Люди голосуют как за кандидатов-одномандатников, так и за партийные списки. Это дает шанс поучаствовать в выборах множеству мелких партий и, как правило, означает голосование в два тура.

На выборах было организовано досрочное голосование. И это возможностью уже воспользовались порядка 10% избирателей, что довольно высокий показатель. Пожилые люди смогут проголосовать из дома.