Как выжить бизнесу во вторую волну COVID-19?

По всему Уэльсу закрыты бары, рестораны и большинство магазинов; в рамках борьбы с распространением коронавируса введены самый строгие в Великобритании ограничения. Начиная с вечера пятницы жителям предписано в течение 17 дней по возможности оставаться дома.

Большинство предприятий закрыты. Школьники перешли на дистанционное обучение, и выезжать за пределы этой части королевства без крайней надобности также запрещено.

Мэри Кольман держит магазин детской одежды в городе Понтиприте.

"У меня такое ощущение, что мы делаем шаг вперёд, а потом два шага назад, - говорит она. - Люди приходят на рынок , чтобы пообщаться, другой возможности для этого у них нет. И это деструктивно действует на психику".

В Великобритании самый высокий уровень смертности от COVID-19 в Европе. На данный момент по официальным данным от последствий этого заболевания скончались более 44 тысяч человек. В Уэльсе с его почти 3-хмиллионным населением - 1756 умерших.

Готовится ко второй волне эпидемии и Италия. Правительство страны и власти на местах вводят новые ограничения, направленные на сдерживание распространения инфекции.

В Милане, известном своей бурной жизнью, новый комендантский час заставил рестораны и бары закрываться в 23:00. Для многих заведений, и так уже пострадавших от пандемии, это может обернуться банкротством.

Паоло Полли, владелец ресторана:

"Теперь мы зарабатываем намного меньше и еле сводим концы концами. А если мы останемся открытыми сейчас, то вообще обанкротимся. С того момента, как вы открываетесь, у вас появляются фиксированные расходы, которых не было бы в случае полного закрытия".

Во многих городах Франции действует комендантский час с 21:00 по 6:00, и число желающих поужинать вне дома резко сократилось. Владельцы ресторанов думают о том, как привлечь больше клиентов в утренние и дневные часы, и это нелёгкая задача, так как французы весьма консервативны в этом отношениии.

В Лионе члены ассоциации Bouchons Lyonnais (ресторанов местной кухни) решили возродить традицию завтраков - "машон". Она восходит ко времени лионских ткачей, корторые имели обыкновение очень плотно завтракать.

Бенуа Кибилье из ассоциации Les Bouchons Lyonnais говорит:

"Сейчас 10:40. Прекрасно! Я могу расслабиться, забыть обо всём, вкусно поесть, выпить, хорошо провести время.. Это немного отличается от того, к чему мы уже привыкли, но хорошо, что возможно хотя бы такое. Всё будет хорошо!"

Вслед за Испанией число заражённых коронавирусом во Франции превысило 1 млн. Премьер-министр Жан Кастекс заявил, что комендантский час, введённый на прошлой неделе в 8 департаментах, включая Париж и его пригороды, распространилсяся на ещё болеешее число регинов начиная с полуночи пятницы.

Эту меру таким образом должны соблюдать уже 46 млн из 67 млн французов.