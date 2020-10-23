Путин сообщил, что лично просил выпустить Навального на лечение в Германию

Президент России Владимир Путин сообщил, что лично просил Генеральную прокуратуру дать разрешение на выезд оппозиционера Алексея Навального на лечение в Германию, несмотря на наложенные на него ограничения.

"Сразу же, как только жена этого гражданина обратилась ко мне, я тут же дал поручение прокуратуре проверить возможность выезда его за границу на лечение - имея в виду, что могли бы и не выпускать", - сказал он, выступая на пленарной сессии дискуссионного клуба "Валдай" в четверг.

"У него были ограничения на выезд", - добавил он. По его словам, ограничения были связаны с судебным следствием и уголовным делом.

Путин также опроверг обвинения в том, что российские власти хотели отравить политика. "Если бы фигурант, о котором вы говорите, действительно (был отравлен), власти, во всяком случае, хотели бы кого-то отравить, вряд ли бы отправили его на лечение в Германию, не так ли?" - сказал он.

Он также сообщил, что предлагал европейским партнерам участие в совместном расследовании инцидента. "Я предложил в одном из разговоров с одним из европейских лидеров, чтобы наши специалисты приехали в Германию вместе с французскими, немецкими, шведскими специалистами, - сказал Путин. - Поработали бы на месте, получили бы какие-то материалы. Эти материалы мы могли бы положить в основу возбуждения уголовного дела. Если это действительно криминальное событие, расследовать это".

Владимир Путин напомнил, что Генпрокуратура неоднократно просила Германию предоставить биологический материал и официальное заключение, подтверждающее, что Навальный мог быть отравлен "Новичком". "Ну, дайте нам пожалуйста материалы: биологический материал и официальное заключение, чтобы мы могли в свою очередь доисследовать это и чтобы у нас появились официальные и юридико-формальные основания для возбуждения уголовного дела", - сказал Путин.

"Но ничего же не дают. Как вы объясните, почему? Объяснения нет", - добавил он.

Сказали, там нашли следы "Новичка". Потом все было передано в ОЗХО и вдруг нам говорят, "это не "Новичок", это что-то другое". Так это "Новичок" или не "Новичок"? Возникают сомнения в том, что было сказано в начале. Владимир Путин

Путин также напомнил, что в России были случаи покушения на общественных деятелей и бизнесменов. "Это все расследовано в России, найдены виновные и наказаны, - сказал президент. - Мы и в данном случае готовы работать с полной отдачей".

Алексею Навальному стало плохо 20 августа в полете из Томска в Москву. Самолет совершил экстренную посадку в аэропорту Омска. Оппозиционер был госпитализирован в коме в реанимацию омской больницы. 22 августа его перевезли на лечение в Германию в берлинскую клинику "Шарите". 2 сентября власти ФРГ со ссылкой на лабораторию бундесвера объявили, что в организме Навального обнаружены следы яда из группы "Новичок". 7 сентября в клинике "Шарите" сообщили, что Навального вывели из искусственной комы и его состояние улучшилось. В настоящее время он восстанавливается в Германии.

9 сентября немецкие СМИ со ссылкой на германское министерство обороны сообщили, что Берлин передал в ОЗХО результаты исследования Навального и не видит необходимости направлять их напрямую России.

В ОЗХО в свою очередь подтвердили, что политик был отравлен разновидностью нервнопаралитического вещества "Новичок", отметив при этом, что она не значится в списках приложения о химических веществах к Конвенции о запрещении химоружия. "Этот ингибитор холинэстеразы не занесен в приложение о химических веществах конвенции", - говорится в заявлении.

Российские власти отвергают обвинения в причастности к инциденту с Навальным.