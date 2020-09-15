Навальный дышит "без посторонней помощи" и собирается в Россию

Алексей Навальный после выхода из комы "дышит без посторонней помощи". Об этом оппозиционный российский политик сообщил во вторник в "Инстаграме".

"Я все еще почти ничего не умею, но вот вчера смог целый день дышать сам. Никакой посторонней помощи". На опубликованном им фото из больничной палаты в берлинской клинике "Шарите" Навальный находится в окружении семьи.

Американская газета "Нью-Йорк таймс", со ссылкой на пожелавшего сохранить анонимность высокопоставленного представителя органов безопасности Германии, сообщила в понедельник, что Алексей Навальный намерен вернуться в Россию и продолжить свою деятельность. Позже это подтвердила его пресс-секретарь Кира Ярмыш. Навальный также отказался участвовать в совместном расследовании случившегося с ним.

Алексей Навальный был срочно госпитализирован в Омске 20 августа после того, как ему стало плохо в самолете. Лайнер совершил вынужденную посадку, вскоре после приземления политик впал в кому. Следов токсичного вещества омские медики не нашли. Их основной диагноз - нарушение обмена веществ. Через несколько дней Навального перевезли спецбортом в Германию.

Накануне французская и шведская референтные лаборатории подтвердили наличие нервно-паралитического вещества типа "Новичок" в организме Навального, сообщило правительство Германии. Евросоюз рассматривает инцидент с 44-летним российским оппозиционером как покушение на убийство, осуждает использование химического оружия и призывает Россию сотрудничать с ОЗХО в расследовании. Об этом заявил во вторник глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, выступая перед Европарламентом.