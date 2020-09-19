Навальный снова ставит лайки

Российский оппозиционный политик Алексей Навальный, который проходит курс лечения в берлинской клинике "Шарите", опубликовал в Instagram пост, где рассказал о том, как восстанавливается после отравления. Он говорит, что еще совсем недавно не узнавал людей и не понимал, откуда брать слова, чтобы говорить. А сейчас он может ходить, быстро листать страницы в соцсетях и ставить лайки.

Тем временем министр иностранных дел Германии Хайко Маас сообщил, что Россия пока не разъяснила ситуацию вокруг Навального.

"Что касается России, то ее вклад пока не имеет ничего общего с разъяснениями. Вместо этого в клинику "Шарите"направляются какие-то туманные запросы или назначаются какие-то сомнительные следователи", - заявил Маас.

Алексею Навальному стало плохо 20 августа в самолете, летевшем из Томска в Москву. В Германии, куда его позднее направили на лечение, заявили, что он был отравлен ядом из группы "Новичок". Россия отрицает все обвинения в причастности к возможному отравлению.