Король футбола отмечает 80-летие в изоляции

Легендарный бразильский футболист Пеле в пятницу отметил свой 80-летний юбилей в полной изоляции. После нескольких операций король мирового футбола вынужден был оставаться все это время на карантине, чтобы избежать заражения коронавирусом. Его день рождения не стал исключением.

Пеле:"Прежде всего я должен поблагодарить Бога за свое здоровье, которым я обладаю в этом возрасте и за ясный рассудок. Не очень умный, но ясный".

Эксперты отмечают, что Пеле обладал феноменальными физическими данными - он был необычайно одарённым от природы и очень трудолюбивым. Свойственная ему филигранная техника владения мячом сочеталась с высокой скоростью передвижения. Кроме того Пеле, одинаково хорошо бил по мячу с обеих ног.

Эдсон Арантис ду Насименту - таково настоящее имя Пеле - единственный футболист в мире, трижды становившийся чемпионом мира как игрок. Лучший футболист XX века по версии футбольной Комиссии ФИФА. За время спортивной карьеры он выступал за такие клубы, как "Сантос" и "Нью-Йорк Космос". В этой команде бразилец и попрощался со спортом, попав в Книгу рекордов Гиннеса как автор 1284 голов за карьеру.