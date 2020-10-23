Latest Live Coverage

Live - Tv

Euronews live

Live Broadcast

Watch Euronews live stream

Срочная новость
This content is not available in your region

Спорт

Король футбола отмечает 80-летие в изоляции

Комментарии
 Вероника Доваль
euronews_icons_loading
Пеле отметил 80-летие на самоизоляции
Пеле отметил 80-летие на самоизоляции   -   Авторское право  JOE FRAGA/AFP
Размер текста Aa Aa

Легендарный бразильский футболист Пеле в пятницу отметил свой 80-летний юбилей в полной изоляции. После нескольких операций король мирового футбола вынужден был оставаться все это время на карантине, чтобы избежать заражения коронавирусом. Его день рождения не стал исключением.

Пеле:"Прежде всего я должен поблагодарить Бога за свое здоровье, которым я обладаю в этом возрасте и за ясный рассудок. Не очень умный, но ясный".

Эксперты отмечают, что Пеле обладал феноменальными физическими данными - он был необычайно одарённым от природы и очень трудолюбивым. Свойственная ему филигранная техника владения мячом сочеталась с высокой скоростью передвижения. Кроме того Пеле, одинаково хорошо бил по мячу с обеих ног.

Эдсон Арантис ду Насименту - таково настоящее имя Пеле - единственный футболист в мире, трижды становившийся чемпионом мира как игрок. Лучший футболист XX века по версии футбольной Комиссии ФИФА. За время спортивной карьеры он выступал за такие клубы, как "Сантос" и "Нью-Йорк Космос". В этой команде бразилец и попрощался со спортом, попав в Книгу рекордов Гиннеса как автор 1284 голов за карьеру.

Подписывайтесь на Euronews в социальных сетях
Telegram, Одноклассники, ВКонтакте,
Facebook, Twitter и Instagram.

Эфир и программы Euronews можно смотреть
на нашем канале в YouTube